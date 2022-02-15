أسعار الذهب تشهد ارتفاعا كبيراً في الاسواق العراقية

2022/02/15 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية ،اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بشكل كبير.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد صباح اليوم، سعبر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 386 الف دينار، و سعر شراء 382 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع يوم امس الاثنين 381 الف دينار للمثقال الواحد.

كما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفاعاً أيضاً عند 356 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و365 الف دينار.

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