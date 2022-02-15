2022/02/15 | 13:31 - المصدر: ايرث نيوز

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان first appeared on ايرث نيوز.

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