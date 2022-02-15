المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان

2022/02/15 | 13:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قضت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كردستان.

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وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2022)، أن "المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان".

وأضاف أن "الاتحادية بـإلزام حكومة الاقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي تايم بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في الاقليم".

كما الزمت الاتحادية "حكومة الاقليم بتسليم للحكومة الاتحادية متمثبة بوزارة النفط الاتحادية".

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