الكشف عن مصير رواتب موظفي كردستان

2022/02/15 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ أربيلكشف نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان هفيدار أحمد، اليوم الثلاثاء، عن مصير رواتب موظفي اقليم كردستان.وقال أحمد في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الاتفاق مع الحكومة الاتحادية ينص على إرسال المبلغ المذكور لحين إقرار موازنة جديدة للبلاد".وأضاف أن "هذا المبلغ هو لايغطي سوى جزء قليل من رواتب الموظفين في الإقليم، كون المبلغ المراد توفره للرواتب هو أكثر من 800 مليار دينار شهريا، موزعة على البيشمركة والمؤسسات المدنية".

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