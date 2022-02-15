2022/02/15 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كربلاء

اصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الثلاثاء، السجن 15 عاماً لمتاجر بالمواد المخدرة بحوزته (1140) حبة في كربلاء.وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكم بالسجن خمس عشرة سنة بحق احد المجرمين عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة".

وأضاف ان "المحكمة اصدرت حكمها استنادا لإحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وذلك عن متاجرته بالمخدرات والمؤثرات العقلية".

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