النزاهة تكشف عن صدور 632 حكماً بالإدانة بحق متهمين خلال العام الماضي

2022/02/15 | 13:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور 632 حكماً بالإدانة بحق متهمين خلال العام الماضي.وعرضت الهيئة، خلال ُمؤتمرها للإعلان عن تقرير إنجازاتها لعام 2021، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “عملت على (18964) قضيَّـة جزائيَّة خلال العام الماضي”، مشيرة الى ان “عدد المُتَّهمين في تلك القضايا بلغ …

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