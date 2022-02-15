المحكمة الاتحادية تعقد جلستها للبت بقضية تصدير النفط في إقليم كردستان

2022/02/15 | 13:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، جلستها للبت بالقضية الخاصة بتصدير النفط في إقليم كردستان.وذكر بيان للمحكمة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحكمة الاتحادية العليا بدأت جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في الإقليم خارج موافقة الحكومة الاتحادية”.

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