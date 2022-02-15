2022/02/15 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا / اعتقلت القوات الامنية ثلاثة من عناصر داعش ، في سهل نينوى .وقال مصدر في الشرطة المحلية للوكالة الوطنيةالعراقية للانباء/نينا/ :" ان القوات الامنية اعتقلت الدواعش الثلاثة في ناحية برطلة ضمن سهل نينوى واقتادتهم الى مقر قيادة الشرطة للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ثلاثة من عناصر داعش في سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ثلاثة من عناصر داعش في سهل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).