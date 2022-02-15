العتبة العلوية : نشر أكثر من 14000 وردة طبيعية في أروقة مرقد أمير المؤمنين (ع) احتفالاً بذكرى ولادته الميمونة

2022/02/15 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/أعلن قسم الزراعة في العتبة العلوية المقدسة ، عن انجاز كوادره نشر أكثر من 14 ألف وردة طبيعية من مناشئ عالمية في أروقة مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) احتفالاً بذكرى ولادته الميمونة، ضمن فعاليات مهرجان وليد الكعبة المعد بالمناسبة .وقال رئيس القسم محمد زهير في تصريح نقله المركز الخبري " أنجزت الكوادر الفنية العاملة في وحدة تزيين الحرم التابعة للقسم وضع أكاليل الورود الطبيعية وتزيين أرجاء حرم المولى أمير المؤمنين (عليه السلام)، وشباك المرقد الطاهر ، بأكثر من 14 ألف وردة طبيعية من مناشئ عالمية "./انتهى

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