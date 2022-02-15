2022/02/15 | 13:34 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام والاتصالات: زودنا 1500 مدرسة عراقية بخدمات الإنترنت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/15 | 13:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام والاتصالات: زودنا 1500 مدرسة عراقية بخدمات الإنترنت) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام والاتصالات: زودنا 1500 مدرسة عراقية بخدمات الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).