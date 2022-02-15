نائب ايزيدي: الحكومة فشلت بأهم ملف امني في العراق

2022/02/15 | 13:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اتهم النائب الايزيدي محما خليل، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية بالفشل في دعم اهم ملف امني في العراق، مبينا ان اتفاق سنجار لم ينفذ منه اية بنود.وقال خليل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اتفاق سنجار والذي ينص على اعادة سلطة الدولة الاتحادية الى قضاء سنجار وانهاء العصابات الخارجة عن القانون، فضلا عن منع اي شخص اجنبي […]

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