يتنقل بهذه الطريقة.. الإطاحة بقيادي في 'داعش' - عاجل

2022/02/15 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، القبض على قيادي في عصابات داعش.

وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأبطال في جهاز مُكافحة للإرهاب تمكنوا من إلقاء القبض على قيادي في عصابات داعـش يكنى (أبو إسلام)".واضاف ان "المعتقل كان يتنقل بين المُحافظات بهوية مُزورة".

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