انطلاق تظاهرة امام تربية ديالى تمثل حقوق 16 الف خريج

2022/02/15 | 14:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… تظاهر العشرات من خريجي الجامعات في ديالى، الثلاثاء، امام مبنى تربية المحافظة.وقال مثنى حسن خريج في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من خريجي الكليات خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى تربية ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بالتعيين”.واضاف حسن،ان” التظاهرة وهي تحمل رقم 22 في ماراثون التظاهرات السلمية على مدار3 اشهر في بعقوبة تاتي […]

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