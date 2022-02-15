2022/02/15 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفض النفط بأكثر من 2% فيما تراجع الذهب لأكثر من 13 دولارا متأثرًا بتقرير عن عودة بعض القوات في المناطق العسكرية الروسية المتاخمة لأوكرانيا إلى القواعد، في تحرك قد يحد من التوتر بين موسكو والغرب.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إنه بينما استمرت التدريبات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، أكملت بعض الوحدات في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تدريباتها وبدأت في العودة إلى القاعدة.

ونزل خام برنت 2.58 دولار أو 2.64 بالمئة إلى 93.90 دولار بحلول الساعة 09:22 بتوقيت جرينتش.



وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.84 دولار أو 2.98٪ إلى 92.62 دولار.

وسجل كلا الخامين القياسيين للنفط أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر 2014 يوم الاثنين، حيث لامس برنت 96.78 دولارًا، ووصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 95.82 دولارًا.



ارتفع سعر خام برنت بنسبة 50٪ في عام 2021 حيث أدى التعافي العالمي في الطلب من جائحة كوفيد -19.

وبالنسبة للمعدن النفيس فقد تراجع أيضا بما يقارب من 1% او 13 دولارا للأونصة الواحدة ليتداول عند 1850.05 دولار للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا صباح هذا اليوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر، حيث دفعت التوترات المتصاعدة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا المستثمرين إلى تجنب الأصول ذات المخاطر العالية واختيار السبائك الآمنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بفعل عودة القوات الروسية لقواعدها.. النفط يتراجع أكثر من 2% والذهب لأكثر من 13 دولارا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بفعل عودة القوات الروسية لقواعدها.. النفط يتراجع أكثر من 2% والذهب لأكثر من 13 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).