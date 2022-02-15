الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الاقليم

2022/02/15 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت المحكمة الاتحادية ،اليوم الثلاثاء، الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان”.

وقال مراسل التغيير، أن “المحكمة قررت إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية”.

يذكر أن المحكمة الاتحادية عقدت صباح اليوم، جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في الإقليم خارج موافقة الحكومة الاتحادية.

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