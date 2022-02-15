القبض على سبعة إرهابيين في صلاح الدين – عاجل

2022/02/15 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على سبعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار الجهد الاستخباري لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من (7) إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى قاطع دجلة بعد مداهمة وكرين لهم في قضاء الشرقاط".

واضاف البيان انه "تم تدوين أقوالهم أصولياً واعترفوا بعملهم ضمن مفارز الدعم اللوجستي ويقومون بنقل المواد الغذائية والعبوات الناسفة للعصابات الإرهابية في جبال مخمور وقضاء الشرقاط، اذ تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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