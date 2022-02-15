نائب مخاطبا عقلاء الشيعة: افشلوا المراهنين على تفكيك البيت

2022/02/15 | 14:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , الثلاثاء , قادة وعقلاء الشيعة للسعي الى عودة الوئام بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لأنهم امامهم مسؤولية كبيرة وتفويت الفرصة على المراهنين بتفكيك البيت الشيعي, متهما شركاء الوطن بالمساهمة في هذا التصدع.وقال الصيهود في تصريح لـ / المعلومة / , انه […]

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