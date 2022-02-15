بوتين في بكين: تحالف الضرورة والشراكة طويلة الاجل

2022/02/15 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مزهر جبر الساعدي … من المؤكد؛ ان العلاقات والشراكات بين الدول العالم، بما فيها الدول العظمى والكبرى والدول متوسطة القوة، سواء الاقتصادية منها، او العسكرية، أو السياسية؛ يحكمها ويتحكم فيها الاقتصاد، أما القول بخلاف هذا، ما هو الا قولا ليس له وجود على ارض الواقع الفعلي.اي ان هذه العلاقات تحكمها المصالح في […]

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