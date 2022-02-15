التربية تنفي رفع توصيات لبدء دوام النصف الثاني في الأول من آذار

2022/02/15 | 14:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، رفع توصيات لبدء دوام النصف الثاني من العام الدراسي الحالي في الأول من آذار المقبل.

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