روسيا تسجل مايقارب 198 ألف إصابة جديدة بكورونا

2022/02/15 | 14:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد سجلت روسيا ارتفاعا سريعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بلغت 197949 ألف إصابة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما كانت قد سجلت 180456 إصابة في اليوم الماضي.وقال المركز الروسي لمكافحة الجائحة، انه تم شفاء 12653 شخصا خلال اليوم الماضي، مقابل شفاء 10451 مصابا بكورونا في اليوم السابق.كما أفاد …

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