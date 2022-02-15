نائب يكشف عن سبب مغاير يعرقل انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة

2022/02/15 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي , الثلاثاء , ان الازمات التي تواجه تشكيل الحكومة سببها المواد الدستورية المتعلقة بالكتلة الأكبر وآلية انتخاب رئيس الجمهورية , مبينا انه اصبح لزاما على البرلمان تعديل المواد الخاصة بتلك المشكلتين.وقال الزيادي في تصريح لـ / المعلومة / , انه “في كل دورة […]

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