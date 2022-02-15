عملية أمنية تفتيشية في صحراء كربلاء استعدادا للزيارات الشعبانية

2022/02/15 | 14:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء المقدسة… اطلقت قيادة عمليات كربلاء، الثلاثاء، عملية أمنية إستطلاعية لتفتيش الصحراء باتجاه الشريط الحدودي استعدادا للزيارات التي تشهدها المحافظة في شهر شعبان المقبل.وقال مدير اعلام القيادة العميد فاهم الكريطي لوكالة /المعلومة / إن “عملية امنية استطلاعية تفتيشية انطلقت فيها قيادة عمليات كربلاء بمشاركة طيران الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي لتفتيش واستطلاع […]

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