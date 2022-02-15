من الملكة فيكتوريا إلى كاردي بي.. ما هي الساعة المفضلة للمشاهير؟

2022/02/15 | 14:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جو ديماجيو وألبرت أينشتاين والأميرة ديانا إلى فيكتوريا بيكهام، لطالما كان صانع الساعات باتك فيليب هو المفضل لدى المشاهير.لكن سمعة العلامة التجارية السويسرية اتخذت منعطفًا غير متوقعًا خلال السنوات الأخيرة.

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