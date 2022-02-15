إندونيسيا.. عقوبة مشددة لمدير مدرسة إسلامية اغتصب 13 تلميذة واعترف

2022/02/15 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة إندونيسية، الثلاثاء، بسجن مدير مدرسة داخلية إسلامية مدى الحياة لاغتصابه 13 طالبة خلال خمس سنوات، بعضهن حملن ووضعن أطفالا.

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