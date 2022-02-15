الاتحادية تصدر حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم

2022/02/15 | 14:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت المحكمة الاتحادية، حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.

وذكر إعلام القضاء في بيان، أنّ "المحكمة الاتحادية تصدر حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان".

وأضاف أنّ "الاتحادية ألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم".

كما ألزمت الاتحادية حكومة إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية.

وفي وقت سابق، بدأت المحكمة الاتحادية العليا جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في الإقليم خارج موافقة الحكومة الاتحادية.

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