الاتحاد يتهم حكومة بارزاني بالامتناع المتعمد عن صرف رواتب السليمانية

2022/02/15 | 14:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم عضو برلمان كردستان عن الاتحاد الوطني كاروان كزنيي، الثلاثاء، حكومة اربيل برئاسة مسرور بارزاني بالامتناع المتعمد عن صرف رواتب موظفي السليمانية.وقال كزنيي في مؤتمر صحفي تابعته /المعلومة/، ان “لدى حكومة اقليم كردستان ايراد شهري يقارب الترليون والـ 300 مليار دينار عراقي وان الحكومة تتعمد عدم صرف رواتب الموظفين وخاصة في محافظة السليمانية”.[…]

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