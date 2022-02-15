مسؤول انباري: العمليات الإرهابية انخفضت الى ادنى مستوى لها منذ التحرير

2022/02/15 | 14:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج ، الثلاثاء ، عن انخفاض نسبة العمليات الارهابية في عموم مدن الانبار وصولا الى المنافذ الحدودية الى 90% للمرة الاولى منذ تحريرها من “داعش”.وقال العوسج في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” الوضع الامني في عموم مدن الانبار وصولا الى المنافذ الحدودية الثلاثة مع […]

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