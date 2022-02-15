2022/02/15 | 14:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. انتعاش الحركة السياحية للوافدين من محافظات الوسط و الجنوب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: IAuDGmA_FtY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. انتعاش الحركة السياحية للوافدين من محافظات الوسط و الجنوب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. انتعاش الحركة السياحية للوافدين من محافظات الوسط و الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).