2022/02/15 | 14:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.هذا وعقدت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة عن تصدير إقليم كردستان للنفط دون موافقة بغداد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



نص قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان first appeared on ايرث نيوز.

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