نائب كردي: ترشيح مدير مكتب مسرور بارزاني لرئاسة الجمهورية اهانة للعراق

2022/02/15 | 14:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف النائب الكردي السابق غالب علي، الثلاثاء، ترشيح مدير مكتب رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني لرئاسة الجمهورية بأنه “إهانة” للعراق.وقال علي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “توتير” اطلعت عليها /المعلومة/، إن “عام 2018 شهد ترشيح مدير مكتب رئيس الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية”.واضاف ان “اليوم نشهد ترشيح مدير مكتب رئيس […]

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