العنكوشي يكشف عمّا سيرتديه لاعبي الديوانية في المباراة الافتتاحية لملعب الزوراء

2022/02/15 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، اليوم الثلاثاء، عمّا سيرتديه لاعبي النادي في المباراة الافتتاحية لملعب الزوراء.وقال العنكوشي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) ان "لاعبيه سيرتدون قمصان عليها صورة كل من الرحاليين احمد راضي وعلي هادي في المباراة الافتتاحية لملعب الزوراء اليوم".

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