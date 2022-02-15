2022/02/15 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن اتحاد الغرف التجارية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن فوز عبدالرزاق الزهيري بمنصب الرئيس في أنتخابات الاتحاد.وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الهيئة الادارية لأتحاد الغرف التجارية العراقية والمرقمة الجلسة 1/13 والتي عقدت في اربيل على قاعة اتحاد الغرف التجارية في اربيل جرت خلالها عملية أنتخاب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية والنائب الاول والنائب الثاني للاتحاد".واضاف انه "تم الترشيح لمنصب الرئيس كل من عبدالرزاق الزهيري رئيس غرفة تجارة الناصرية وفراس الحمداني رئيس غرفة تجارة بغداد"، لافتة الى "بالاقتراع السري فاز السيد عبدالرزاق الزهيري بمنصب الرئيس وبمنصب النائب الاول دارا جليل الخياط رئيس غرفة تجارة اربيل وبمنصب النائب الثاني فلاح البيضاني رئيس غرفة تجارة البصرة".ونوهت الى ان "الفائزين تلقوا التهاني والتبريكات من الحاضرين، ملين تقديم الافضل بخدمة الاسرة التجارية العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخاب الزهيري رئيساً لاتحاد الغرف التجارية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخاب الزهيري رئيساً لاتحاد الغرف التجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).