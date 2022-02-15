2022/02/15 | 14:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد تشانغ تاو بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق.وأثنى الكاظمي على جهود السفير الصيني خلال فترة مهامه في العراق، وأشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطلع العراق إلى تطويرها، وهي علاقات شراكة توّجت بالمزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والثقافية، وكذلك في مجالات الطاقة، والاستثمار، والأمن.وأكد حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، والتنسيق العالي بين البلدين في تنفيذ كامل فقراتها، كما أبدى ترحيب الحكومة العراقية بالشركات الصينية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها، وتذليل العقبات التي تواجهها. من جانبه، أكد السفير الصيني تشانغ تاو دعم حكومة بلاده للعراق وتطلعها لتنمية العلاقات بين بغداد وبكين على مختلف المستويات والصعد، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين الصديقين وتطلعاتهما./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلتقي السفير الصيني ويؤكد حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية/ موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلتقي السفير الصيني ويؤكد حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية/ موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).