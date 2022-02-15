القيادي بتنظيم داعش

2022/02/15 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء،

القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش كان

يتنقل بين المحافظات بهوية مزورة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان مقتضب

تلقته وكالة ن

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