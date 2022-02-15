القضاء العراقي يصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة كردستان

2022/02/15 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم

الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون

النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.

وألزمت المحكمة الاتحادية حكومة إقليم

كردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد.

وقررت المحكم

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