شاهد بالفيديو.. مراسلنا في ذي قار: جرحى واعتقالات شهدتها تظاهرات الناصرية يوم أمس

2022/02/15 | 14:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _BC2avcOlGE

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