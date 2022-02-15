التربية تنفي صدور توصيات بشأن النصف الثاني للعام الدراسي

2022/02/15 | 14:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … نفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، صدور توصيات بشأن النصف الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، ان “ما نشر بشأن صدور توصيات حول النصف الثاني للعام الدراسي الحالي، غير صحيح”.واضافت انه “لا توجد تعليمات جديدة تتعلق بتوقيتات الدوام الرسمي للطلبة والملاكات التدريسية او الغاء العطل […]

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