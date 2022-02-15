بالوثيقة.. الاتحادية تصدر 5 قرارات بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان

2022/02/15 | 14:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، 5 قرارات بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.

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الاتحادية تصدر 5 قرارات بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان أولاً على النور نيوز.

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