ارتفاع اسعارالنفط,نذيربقرب اندلاع الحروب

2022/02/15 | 14:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مازن الشيخ ..بعد ان أ قدمت أمريكا على مهاجمة العراق واسقاط نظام صدام حسين عام 2003,قامت باتخاذ خطوات مشبوهة,ويبدو انها اعدت سلفا من قبل المحرك الاساسي,والذي سخر القوات الامريكية لخدمة اجندته,أي حكومة العالم الخفية,والتي تقودها مؤسسة روتشيلد,وذلك تنفيذا لمخطط ستراتيجي هام هدفه الهيمنة على المنطقة والعمل على امتصاص ثرواتها الطائلة,عن طريق اشعال […]

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