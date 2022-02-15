أوكرانيا و معها العالم بين أمريكا السيئة و بوتين الأسوأ! - آلان م نوري

2022/02/15 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آلان_م_نوري لا يسع المتابع لنشرات الأخبار العالمية إلا أن يشعر بقلق شديد من توتر الوضع على الحدود الروسية-الأوكرانية، و إمكانية تدهور الحال إلى أعمال حربية تكون روسيا طرفا فيها، و قد تؤدي إلى اجتياح روسي كامل لأوكرانيا و تورط الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أو معها حلف الشمال الأطلسي في الصراع، بما يقرب العالم من حرب مباشرة بين عملاقين نوويين يملكان ترسانة نووية تكفي لإبادة كل مظاهر الحياة على كوكب الأرض.



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