نائب: الصدر لم يعط ضمانات للكاظمي بالتجديد

2022/02/15 | 14:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، الثلاثاء، أن زيارة مصطفى الكاظمي لزعيم التيار الصدري يوم أمس وضعت النقاط على الحروف، موضحاً أن، الصدر لم يعطي ضمان للكاظمي بالتجديد له.وقال السلامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي خارج السباق السياسي بعد أن التقى بزعيم التيار الصدري يوم […]

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