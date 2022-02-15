أسوأ بكثير من معظم الأحداث الجيوسياسية.. كيف ستتأثر الأسواق إذا غزت روسيا أوكرانيا؟

2022/02/15 | 14:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، فقد تدخل أسواق الأسهم العالمية في طريق صعب، أسوأ بكثير من معظم الأحداث الجيوسياسية الأخرى في العقود العديدة الماضية.

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