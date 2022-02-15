الزهيري يفوز بمنصب رئيس اتحاد الغرف التجارية

2022/02/15 | 14:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن اتحاد الغرف التجارية العراقية ،اليوم الثلاثاء، عن فوز عبد الرزاق الزهيري بمنصب الرئيس في انتخاباتها.وذكر بيان لاتحاد الغرف التجارية ،تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أنه "جرت اليوم انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد الغرف التجارية العراقية والمرقمة الجلسة 1/13 التي عقدت على قاعة اتحاد الغرف التجارية في أربيل لانتخاب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية والنائب الأول والنائب الثاني للاتحاد" .وأضاف البيان أنه "تم الترشيح لمنصب الرئيس كل من رئيس غرفة تجارة الناصرية عبد الرزاق الزهيري ورئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني" ،مشيراً الى أن "عبد الرزاق الزهيري فاز بالاقتراع السري بمنصب الرئيس وبمنصب النائب الأول رئيس غرفة تجارة أربيل داراً جليل الخياط ، وبمنصب النائب الثاني فاز رئيس غرفة تجارة البصرة فلاح البيضاني".

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