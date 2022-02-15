مؤسسة تتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا

2022/02/15 | 14:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تزامنا مع عودة منافسات دوري أبطال أوروبا ودخول المسابقة القارية الأم في مراحلها الإقصائية، بدأت شركات الإحصاءات والتحليلات طرح الفرضيات والتوقعات.ونشرت مؤسسة “fivethirtyeight”، التي تحسب فرص فوز الفرق في المباريات الفردية وفي البطولات بالاعتماد على البيانات والإحصاءات، توقعاتها بشأن الفائز المحتمل بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.وبحسب المؤسسة ذات المصداقية العالية، فإن […]

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