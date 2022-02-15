المرصد: مجموعات مرتبطة بـ

2022/02/15 | 14:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم التقارب الأردني في الفترة الأخيرة مع بشار الأسد، والذي تمثل بإعادة فتح معبر جابر والتواصل المباشر مع ممثلي النظام السوري، ارتفعت حدة عمليات تهريب المخدرات من الأراضي السورية باتجاه الأردن.

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