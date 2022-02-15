مزاعم بتلقي العراق اكبر تمويل لمبادرة الحزام وطريق الحرير

2022/02/15 | 14:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تريد الصين أن تهز القارب.

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