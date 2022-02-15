محلل سياسي: الإبقاء على الرئاسات الثلاث خطوة إلى الوراء

2022/02/15 | 14:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأي المحلل السياسي مفيد السعيدي، اليوم الثلاثاء، أن الابقاء على الرئاسات الثلاث نفسها خطوة الى الوراء ضمن العملية السياسية.وقال السعيدي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، “ليس كل من زار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ضمن الحصول المنصب الذي يريده”، عاداً هذه الزيارات بـ”خطوات ضمن الحراك السياسي، لكن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، […]

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