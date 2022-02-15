باريس يكشف عن قائمته النارية لمواجهة ريال مدريد

2022/02/15 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتنيو، قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراة ريال مدريد ،مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد في القائمة، النجم البرازيلي، نيمار جونيور، بعد تعافيه من إصابة بالتواء في الكاحل أبعدته عن الملاعب منذ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما انضم أيضا الثنائي السنغال إدريسا جايي وعبدو ديالو، بعد تتويجهما مؤخرا بكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

وتضم القائمة 24 لاعبا، هم:

نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، باريديس، إيكاردي، نيمار، دي ماريا، دانيلو، داجبا، فينالدوم، كورزاوا، هيريرا، ديالو، دراكسلر، كيرير، نونو مينديس، إدريسا جايي، ميسي، سيمونز، دوناروما، لوتيلييه.

في المقابل، يغيب سيرجيو راموس للإصابة، وخوان بيرنات لعدم قيده في قائمة دوري الأبطال.

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