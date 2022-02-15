شاهد بالفيديو.. صدمة حول الأشخاص الذين كتبوا الدستور العراقي!

2022/02/15 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MNR2jcDewnA

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