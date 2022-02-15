ضبط أسلحة واعتدة مختلفة أثناء عمليات أمنية في ميسان

2022/02/15 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن ضبط أسلحة ومئات الاعتدة خلال عمليات أمنية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز شرطة البلدة وفوج طوارئ ميسان الثالث، وقوة من فوج القوات الخاصة الأول والثاني وباقي تشكيلات الأجهزة الاستخبارية، شرعت فجر اليوم بعمليات المداهمة والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، ونصب السيطرات المفاجئة لغرض إلقاء القبض على المطلوبين قضائيا ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ومنع حدوث النزاعات العشائرية لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة".

وأضافت أنه "تم ضبط أسلحة من نوع كلاشينكوف عدد (19) وبندقية نوع سمنوف ومسدس عدد (4) وعدد من مخازن الاعتدة بالإضافة الى (460) إطلاقة ، فضلاً عن اعتقال متهمين إثنين ، فيما تم التعامل مع الأسلحة المضبوطة اصولياً".

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